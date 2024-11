’Nomadic’, un viaggio tra arte e scienza

’Nomadic. Canto per la biodiversità’, è lo spettacolo scientifico che il professor Pievani, insieme al musicista Gianni Maroccolo, ha presentato in varie città italiane. Un racconto delle grandi migrazioni che hanno accompagnato la storia dell’umanità: le rotte migratorie, a partire da un piccolo gruppo di pionieri del Corno d’Africa, hanno creato il magnifico mosaico della culture umane sulla Terra. Telmo Pievani sarà anche protagonista dell’incontro ’Si salva chi sa. Attivismo politico e scienza alleati contro il cambiamento climatico’, in programma domenica primo dicembre a Reggio Emilia.

Prima, lunedì 25 novembre al Cinema Corso di Carpi, presenterà il suo libro ’Tutti i mondi possibili. Un’avventura nella grande biblioteca dell’evoluzione’ per la rassegna culturale ’Ne vale la pena’.