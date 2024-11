Europa emissioni zero . Obiettivo energia pulita

Il Patto Verde europeo è un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro la scadenza del 2050. Si tratta di un accordo che mette in evidenza la necessità di un approccio olistico e intersettoriale in cui tutti i settori strategici pertinenti contribuiscano all’obiettivo ultimo in materia di clima.

Il pacchetto comprende iniziative riguardanti clima, ambiente, energia, trasporti, industria, agricoltura e finanza sostenibile. ll Green Deal, il cosiddetto ’Patto Verde’ europeo, è stato avviato dalla Commissione nel dicembre 2019.

La transizione ecologica che ha come scopo la neutralità climatica offre nuovi modelli di business e di mercato, nuovi posti di lavoro. Entro il 2030 l’Europa mira a contribuire al recupero della biodiversità. Gli Stati membri riconosco la necessità di intensificare gli sforzi affrontando le cause della perdita di biodiversità e di risorse naturali e hanno ribadito la necessità di integrare pienamente gli obiettivi in materia di biodiversità in altri settori, come l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura.