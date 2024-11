Contro l’inquinamento una nuova tecnologia per affissioni ’green’

Acone Associati (nella foto il ceo Vincenzo Acone), concessionaria di affissioni pubblicitarie e punto di riferimento per campagne pubblicitarie su misura, è alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità. Tra queste, la tecnologia sviluppata da REair per uso esterno consente il monitoraggio e la purificazione dell’aria con una soluzione che sanifica e disinquina l’ambiente attraverso la fotocatalisi: il processo naturale che utilizza l’aria e la luce (anche artificiale) per attivare l’ossidazione, trasformando microrganismi, sostanze organiche e inorganiche in composti innocui per l’ambiente.

Nel 2024 sono stati oltre 20mila i metri quadrati trattati con questa sostanza sulle superfici pubblicitarie esposte che hanno contribuito a un miglioramento significativo della qualità dell’aria, come certificano i test di verifica eseguiti secondo le norme europee UNI EN1. I benefici ambientali per la superficie indicata nella sola città di Milano corrispondono a un abbattimento di 2.182 kilogrammi di Nox/anno, equiparabili a quanto si otterrebbe con la piantumazione di oltre 5.200 alberi o all’eliminazione di oltre 3.000 vetture euro6 benzina.

REair è un Presidio Medico Chirurgico completamente green che aggiunge all’effetto disinquinante delle superfici super-idrofiliche proprietà autopulenti che mantengono le superfici degli edifici nel tempo. Rilevanti di conseguenza anche i vantaggi economici, con una riduzione dei costi di pulizia e manutenzione.