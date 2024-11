Le ’novità tecniche’ in vetrina. Nel Quadriportico della Fiera i modelli più inediti ed efficienti

Eima riserva il Quadriportico al centro del quartiere fieristico alla mostra delle Novità Tecniche. Si tratta di una sezione particolarmente importante della rassegna bolognese, perché accoglie i modelli di macchine che presentano soluzioni inedite altamente innovative e per questo premiate da una commissione internazionale di esperti. Le tecnologie esposte rappresentano l’eccellenza nel campo della meccanica agricola, e coprono ogni tipologia merceologica, dalle trattrici alle macchine operatrici fino alla componentistica e ai dispositivi elettronici avanzati. La commissione ha vagliato e selezionato, nei mesi scorsi, le tecnologie proposte dalle case costruttrici presenti ad Eima e ha infine emesso i propri verdetti. La proclamazione dei modelli vincitori è avvenuta con una cerimonia dedicata, svoltasi il 3 ottobre scorso a Palazzo Re Enzo a Bologna. "L’evento di preview è stato pensato per valorizzare i brand che ne sono protagonisti – hanno spiegato gli organizzatori di FederUnacoma – e per sottolineare la centralità delle tecnologie di ultima generazione nel panorama dell’agricoltura mondiale". Oggi, il settore primario è chiamato a soddisfare i fabbisogni alimentari di una popolazione in forte crescita, orientata verso consumi di maggior qualità, ed a fronteggiare la variabile climatico-ambientale che impone di preservare il più possibile le risorse naturali. Produttività, sostenibilità e qualità sono dunque le sfide che le economie agricole di tutto il mondo si troveranno ad affrontare nei prossimi anni e che possono essere vinte attraverso lo sviluppo di tecnologie ad alta innovazione. Principale artefice dell’evoluzione del settore primario è dunque l’industria agromeccanica, che vede incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per elevare gli standard dei modelli realizzati.

Complessivamente sono state premiate 68 soluzioni innovative – 20 come ’Novità Tecnica assoluta’ e 48 come ’Segnalazione’ – in rappresentanza di ogni segmento della vasta gamma merceologica presente ad Eima International, dalle trattrici alle macchine operatrici, dalle attrezzature alla componentistica sino all’elettronica specializzata. La cerimonia di premiazione ha visto la presentazione di tutte le novità e le segnalazioni e la consegna dei riconoscimenti direttamente ai delegati delle case costruttrici. "L’edizione 2024 del concorso è stata un grande successo, non soltanto per il gran numero di imprese che hanno partecipato e di soluzioni premiate, ma – commenta la federazione italiana dei costruttori di macchine agricole – per gli elevati contenuti tecnologici proposti dalle case costruttrici. Questo straordinario successo non è inaspettato né causale – aggiunge FederUnacoma – perché nasce dalla crescente propensione delle aziende a fare innovazione e a proporre al mercato soluzioni sempre più avanzate, come testimonia il crescente numero di adesioni ricevute dal Comitato di valutazione".

Dal 2014 ad oggi, vale a dire per le ultime cinque edizioni del concorso, le case costruttrici hanno proposto ben 680 soluzioni innovative – ricorda FederUnacoma – delle quali 132 hanno ricevuto il massimo riconoscimento di ‘Novità Tecnica’, mentre altre 260 hanno ricevuto il riconoscimento di ‘Segnalazione Tecnica’. I principali trend sono stati lo sviluppo di sistemi di propulsione e azionamento elettrici, la sensorizzazione e lo scambio dati, il protocollo di comunicazione Isobus con le sue successive funzionalità sempre più avanzate. Se le soluzioni tecniche si sono costantemente evolute nel tempo gli obiettivi principali delle innovazioni ricorrono in modo costante: l’armonizzazione dell’agricoltura con l’ambiente naturale, la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento delle condizioni operative in termini di sicurezza ed ergonomia.

Il Concorso delle Novità Tecniche è anche un’occasione per riflettere su come la tecnologia risponde alle grandi sfide della produttività e della sostenibilità, e per ragionare su come sostenere la ricerca. L’innovazione, infatti, è una sfida ‘di sistema’ che coinvolge, oltre alle industrie, gli enti pubblici, le organizzazioni professionali, le strutture per l’istruzione e la formazione. Il settore della meccanica agricola, d’altro canto, è uno fra quelli più attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, con investimenti che crescono di anno in anno. Un aspetto questo che emergerà in più occasioni nei cinque giorni di Eima International, che alle innovazioni e alle nuove sfide della ricerca dedica numerosi incontri e workshop. I temi relativi allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla collaborazione tra aziende e università, così come alle politiche di sostegno all ricerca e al trasferimento tecnologico, sono da sempre il leit motiv della kermesse bolognese. Uno degli elementi più qualificanti della grande kermesse bolognese.