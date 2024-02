Gare di progettazione soprasoglia, arriva il Bando-tipo

Come previsto dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 - ‘Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo’. Durante la redazione del documento - spiega l’Anac - sono emersi diversi problemi legati a vuoti normativi e difficoltà interpretative. Per cercare soluzioni, nel documento di consultazione sono state inserite specifiche indicazioni, pur ritenendo - sottolinea Anac - che in alcuni casi siano necessari interventi normativi, come già segnalato per le gare sottosoglia. Lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 è relativo alla procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea - 143mila euro per le gare bandite dalle PA centrali e 221mila euro per le procedure delle altre PA - di cui all’articolo 14 del Codice Appalti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In tema di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice - spiega Anac - sono emerse numerose questioni problematiche derivanti da vuoti normativi, assenza di coordinamento tra disposizioni contenute in diversi atti normativi o difficoltà interpretative. Per questi motivi, Anac ha deciso di mettere lo schema di Bando tipo in consultazione. Gli stakeholder interessati possono inviare le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 compilando l'apposito questionario on line. Su molte altre parti il documento dovrà essere finalizzato scegliendo fra le varie opzioni che Anac lascia aperte dopo avere premesso che in alcuni casi occorrerebbe anche intervenire in via normativa.