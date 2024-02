Arredo e design in mostra. A Roma torna Casaidea

Casaidea, la mostra di arredo e design della Capitale, si prepara a tagliare il traguardo delle 48 edizioni. E lo fa con tantissime idee su come ristrutturare l'abitazione e mette in evidenza le novità più grandi e le tendenze del settore. L'appuntamento da segnare sul calendario è dal 16 al 24 marzo quando, alla Nuova Fiera di Roma (ingresso est), Casaidea (organizzata da MOA Società Cooperativa) accoglierà i visitatori nei due padiglioni a disposizione, guidandoli alla scoperta delle ultime novità del settore. Saranno presenti le migliori aziende provenienti da tutta Italia che metteranno in mostra le loro soluzioni per l'abitare. Molto spazio sarà dedicato anche all'artigianato, quello di alta qualità ovviamente che da sempre rappresenta maestria e tradizione del nostro territorio, soprattutto negli stand di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio. Sarà un vero e proprio viaggio nelle novità e tendenze dell’abitare perché durante i nove giorni di fiera (ingresso al costo di 10 euro, dal lunedì al venerdì 10-20, sanato e domenica 15-20), all'interno dei due padiglioni, ci saranno oltre 150 aziende pronte a mostrare ai visitatori le migliori soluzioni del settore con tante e diverse proposte per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità. Casaidea si conferma un format intelligente e vincente perché è in grado di unire al meglio industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy. Ci sarà poi anche un evento nell'evento. Ovvero l'area dedicata alla riscoperta dei piaceri della tradizione culinaria italiana, una mostra enogastronomica in cui i visitatori potranno intraprendere un gustoso viaggio tra nuovi e antichi sapori, riscoprendo le eccellenze del territorio.