Tecnico della logistica, nuova qualifica

Parere positivo da parte della commissione cultura dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, presieduta dalla consigliera regionale Francesca Marchetti, all’introduzione della nuova qualifica professionale di ‘tecnico della logistica’, subordinata tuttavia all’acquisizione di un diploma con qualifica di quarto livello. L’obiettivo dell’introduzione della nuova qualifica professionale è quello di ampliare le possibilità di chi sceglie il percorso di istruzione e di formazione professionale, e di accompagnare i ragazzi nel mercato del lavoro con contratti ad alto contenuto formativo in un settore in continua espansione in ambito regionale. Per questa figura professionale c’è offerta soprattutto nei territori di Piacenza, Parma e Fidenza. Attraverso il riconoscimento di tale figura si permette pure ai giovani di lavorare in sicurezza.