"Tasse e regole, fondamentale affiancare i clienti"

Tra gli obiettivi della Stella Operazioni Doganali Srl c’è anche quello della corretta classificazione doganale anche in caso di tassazione superiore: "Informiamo le aziende sulle numerose possibilità di maggior commercializzazione dei loro prodotti se di origine preferenziale unionale – spiega Tauro Stella –. Vengono coinvolti anche i reparti commerciali tramite l’azzeramento dei dazi doganali negli stati ‘accordisti’ di destinazione delle loro merci nonché attraverso la possibilità dei rimborsi all’esportazione". Lo spirito è quello di affiancare i clienti per districarsi al meglio tra i dedali dello scenario doganale e fiscale: "Un mondo sempre più complesso specialmente in un quadro geopolitico come quello attuale – continua –. La finalità è quella di consolidare o aumentare i loro commerci nel rispetto di regole sempre più stringenti. Un’interazione quotidiana, per rassicurare e accompagnare nel percorso la clientela, che porta a risultati tangibili". Con una certezza: "Rappresentiamo in dogana una delle maggiori realtà localizzate in provincia di Bologna ed oltre – conclude Stella –. Il segreto della nostra ascesa? La regolarità delle attività svolte nel rispetto delle norme".

m. g.