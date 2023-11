Moda: quale futuro?. La parola agli esperti

Il futuro della moda è in continua evoluzione grazie ai progressi tecnologici. Cosa comporta questo cambiamento per le realtà della filiera produttiva e quali sono gli strumenti offerti dal mondo finanziario e dalle istituzioni per facilitare questo processo? A queste domande proveranno a rispondere gli esperti all’evento di oggi di QN di cui BPER Banca è main partner, con il sostegno dell’ente camerale Marche, con il patrocinio del Comune e dei Teatri di Civitanova. Partner dell’incontro è ASviS-Ipsos.