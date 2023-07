Macchinari italiani Export da record

Le esportazioni della filiera meccano-alimentare italiana nel primo trimestre 2023 hanno avuto un incremento del 20 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Un dato emerso alla presentazione, a Milano, di ‘Cibus Tec’, rassegna dedicata alle tecnologie per il settore alimentare e le bevande che si terrà a Parma dal 24 al 27 ottobre prossimi. Nell’occasione è stata annunciata la creazione di un Osservatorio per l’industria meccano-alimentare, realizzato con il supporto di Nomisma. Nel 2022 l’export italiano di macchinari e apparecchi dedicati al packaging ha raggiunto i 4 miliardi di euro, le tecnologie del food processing 2,5 miliardi e le macchine per l’imbottigliamento 1,5 miliardi. Ai paesi dell’Unione Europea è stato destinato il 39% delle esportazioni, al Nord America il 16%.