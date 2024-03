I contributi per la formazione professionale

A febbraio il MIT ha comunicato lo stanziamento di 5 milioni finalizzati all’erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2023. Per poter essere finanziata, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 15 maggio e deve avere termine entro il 31 ottobre.

Il contributo massimo è fissato secondo le seguenti soglie: 15.000 euro per le microimprese (meno di 10 unità); 50.000 euro per le piccole imprese (meno di 50 unità); 100.000 euro per le medie imprese (meno di 250 unità); 150.000 euro per le grandi imprese ( pari o superiore a 250 unità).

Entro il 2 dicembre dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo [email protected] e a dg.ssapec.mit.gov.it la rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all’atto della domanda, risultanti da fatture in originale o copia conforme, specificando nell’oggetto: "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 14".