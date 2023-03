Appuntamento a Confindustria

Oggi alle 17 nella sede di Confindustria Toscana Nord, a palazzo Bernardini, si tiene il primo dei quattro incontri promossi dal QN-Quotidiano Nazionale e dedicati ai distretti del Made in Italy. Titolo dell’incontro ”Il futuro della carta: tra innovazione e sostenibilità”. I numeri che parlano del distretto cartario, sono chiari: non solo l’intera area del distretto cartario si attesta come uno dei più importanti a livello mondiale (circa 750 chilometri quadrati) ma è di fatto uno dei più importanti al mondo. Controlla, poi, l’80% della produzione, a livello nazionale, della carta tissue e rappresenta il 40% della produzione interna di cartone ondulato. I posti per l’incontro sono esauriti, ma lo si potrà seguire on line su www.quotidiano.netdistretto-carta.