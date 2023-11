Acquaroli: "Più valore al Made in Marche"

"Il tema della manifattura e delle filiere è al centro delle politiche di sviluppo economico e di investimento della nostra amministrazione regionale". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Moda, calzature, meccatronica, artigianato, enogastronomia – dice il presidente – sono alcune delle eccellenze del nostro tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese, su cui dobbiamo puntare per costruire nuove opportunità di crescita e di attrazione di investimenti, ma anche di turisti. La qualità internazionalmente riconosciuta del Made in Marche si coniuga con la bellezza dei paesaggi e la ricchezza culturale dei borghi. In questo contesto la sostenibilità delle imprese diventa vantaggio competitivo e valore aggiunto per il territorio. Il potenziale a nostra disposizione è enorme – illustra Acquaroli – e la transizione tecnologica non può prescindere da quella ambientale. Servono strategie complessive per conferire, alla nostra manifattura, nuove competenze che consentano di accrescere l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione di processi produttivi e anche una maggiore sostenibilità. Dobbiamo mettere i nostri imprenditori in condizione di fare il massimo e come istituzioni essere alla loro altezza dando risposte alle loro esigenze".