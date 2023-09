Qualità ’Aquatio’. Rivoluzione bagno senza più batteri

di Egidio Scala

Con la nuova serie Aquatio, Casalgrande Padana presenta la prima serie di complementi d’arredo per l’ambiente bagno tutti caratterizzati dal trattamento permanente Bios Antibacterial® a base di argento in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulle superfici ceramiche, prevenendo allo stesso tempo la formazione di macchie ed eliminando i cattivi odori.

Aquatio è ottenuta dalla lavorazione e dall’assemblaggio delle lastre proprie all’ampia offerta di colori, finiture e motivi, del catalogo delle collezioni. Lavabi, piani di appoggio a essi complementari; piatti doccia, mensole, possono oggi essere perfettamente integrati ai rivestimenti e ai pavimenti dei bagni producendo un effetto monomaterico complessivo o alternando tonalità e figure in totale libertà per creare voluti contrasti, affinità e assonanze, garantendo sempre le note proprietà di durevolezza, resistenza e facile pulizia, del gres porcellanato Casalgrande Padana.

Tutti i prodotti della collezione Aquatio, che già compongono un ricco catalogo di modelli e versioni, possono essere realizzati attingendo all’intera gamma di grandi lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana con l’ulteriore possibilità di customizzare le dimensioni e i disegni su richiesta dei progettisti e interior designer per progetti site specific. Aquatio si declina in tre principali tipologie. Scopriamo i vari modelli.

Lavabi: Clear, lavabo integrato a tre misure con singolo e doppio lavabo; Limpid, lavabo d’appoggio a tre dimensioni con piano rialzato laterale ottenuto all’interno del bacino; Fluid, lavabo freestanding a forma troncoconica rovesciata in due diversi spessori. Tutti i modelli sono corredati dalle componenti idrauliche degli scarichi.

Mensole: Cool, mensola piano porta oggetti; Smooth, piano sostegno lavabo; Smooth T, piani lavabo su richiesta con foro di scarico. Ogni piano è fornito di staffe di supporto per il fissaggio a muro.

E poi i piatti doccia: Clean, piatto doccia rialzato con canalina di scarico da incassare a filo pavimento; Fresh, piatto doccia termoformato da incassare a filo pavimento. Ogni piatto doccia è provvisto di scarico.