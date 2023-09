Oltre 2000 nuove leve si aggiornano tra gli stand del Made in Italy

Cersaie ha da sempre avuto una forte attenzione agli studenti e alla loro formazione, che proprio nel mese di settembre riprendono a pieno regime dopo la pausa estiva. Sono più di 2500 gli studenti provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lombardia, Veneto e Liguria che partecipano a questa 40ª edizione di Cersaie, per la maggior parte provenienti da licei Artistici e da istituti Tecnici dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. L’obiettivo è quello di offrire loro, attraverso visite guidate presso gli stand espositivi della fiera, una esperienza sul campo dello stato dell’arte raggiunto dalla ceramica e di offrire loro maggiori strumenti per integrare le competenze acquisite durante il primo anno di studi.

Il distretto ceramico - che sviluppa ricerca e innovazione su diversi fronti quali automazione, digitalizzazione, ricerca & sviluppo, chimica dei materiali, design, energia, sostenibilità - ha bisogno di figure professionali preparate e qualificate. La visita a Cersaie, tradizionale appuntamento di fine settembre, si inserisce all’interno di articolato programma di attività volte a consolidare i rapporti con le scuole, enti di formazione ed Università e a qualificare la preparazione delle giovani generazioni avvicinandole all’industria ceramica italiana.

Partirà in autunno il corso di specializzazione per la formazione di un tecnico per il processo e la manutenzione nell’industria ceramica, in grado di presidiare e intervenire sulla produzione con possibilità di operare sugli impianti. Il corso è organizzato da Nuova Cerform e promosso da Confindustria Ceramica, gratuito per i partecipati perché finanziato della Regione Emilia-Romagna. Riparte anche il Master in Impresa e Tecnologia ceramica, alla sua terza edizione. Il Master si propone di formare una figura multidisciplinare esperta in impresa e tecnologia ceramica, con competenze specifiche sulle dinamiche competitive del settore, sulla gestione del prodotto e del processo produttivo.

Il corso prevede 320 ore di lezioni frontali e circa 160 ore tra visite aziendali e laboratori. Infine, lo stage retribuito di 400 ore presso un’azienda del settore. Il corso è rivolto a laureati magistrali che potranno essere assunti in Apprendistato di Alta Formazione e quindi conseguiranno il titolo lavorando in azienda per l’intera durata del Master.