La chimica applicata alla ceramica

Quando camminiamo su un pavimento in ceramica, è difficile immaginare quanta maestria e conoscenza vi siano dietro alla sua produzione. In questo concentrato di competenze, è ancor più complesso immaginare il ruolo della chimica. Zschimmer & Schwarz Ceramco da tre anni ha intrapreso un progetto di natura didattico-formativa con l’intento di creare un canale diretto tra coloro che, per professione o per passione, desiderino approfondire le proprie conoscenze sui complicati meccanismi d’azione che costituiscono i dietro le quinte dell’industria ceramica. ’Unveiling the invisible: chemistry for the masses’ è l’esposizione della Hall 33 allestita da questa azienda leader nel campo della chimica applicata al settore ceramico. L’azienda, nata nel 1894, oggi ha la sede centrale a Lahnstein, in Germania.