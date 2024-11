YogaFestival 2024, 120 ore di pratica sul filo rosso della gratitudine. Programma ed eventi da non perdere

Gratitudine e gentilezza è il filo rosso dello YogaFestival 2024, il più grande evento dedicato al mondo del benessere, fisico e mentale, che si terrà a Milano dal 15 al 17 novembre. Con oltre 65 masterclass ed eventi gratuiti, gli appassionati dello yoga troveranno 120 ore di pratica per ogni livello, guidati dai migliori maestri italiani e internazionali.

E il tema di quest’anno, ‘Dire Grazie’, riprende uno dei concetti cardine dello yoga e della spiritualità. “Un invito a praticare la riconoscenza verso lo yoga, gli altri e il mondo che ci circonda, dando più spazio a gratitudine e gentilezza nella vita quotidiana”, spiegano gli organizzatori. Il Festival, giunto alla 19esima edizione, attira ogni anno migliaia di persone da tutta Italia: oltre 18mila le presenze registrate nelle ultime edizioni.

Tra gli eventi da non perdere, il lancio italiano dell’attesissimo libro di Nayaswami Shivani Lucki - insegnante spirituale della comunità Ananda di Assisi - dal titolo ‘Life Force. Guarire con la forza vitale. Il potere del prana’ (Ananda Edizioni). La freclass si terrà sabato 16 novembre (alle 16) con una pratica degli insegnamenti del grande maestro indiano Paramhansa Yogananda, il guru che portò lo yoga e la meditazione in Occidente più di un secolo fa.

La locandina dello Yoga Festival 2024

Le tre giornate del Festival offrono un programma ricco di appuntamenti, con importanti maestri di diversi stili e tradizioni. Dallo yoga originale dell’India più antica alle pratiche dinamiche o meditative, ognuno potrà trovare la propria strada.

“Lo yoga è uno: ma gli stili sono tanti. Tra tradizione e innovazione, condivideremo lo yoga autentico e di qualità che regala un concreto benessere, fisico e mentale”, garantiscono gli organizzatori. Tra le pratiche più interessanti, lo Yoga della Gratitudine, la Via del Maschile Maturo, yoga per il Sistema Immunitario, yoga per teenagers, yoga Nidra il segreto del rilassamento profondo.

“Cerchiamo sempre dei temi che calino lo yoga nella realtà che viviamo quotidianamente – sottolinea Giulia Borioli, presidente e fondatrice di YogaFestival – gentilezza e gratitudine ci sembrano, oggi come oggi, le risorse più carenti della nostra società. La pratica di questa disciplina così preziosa può riallinearci anche in questo senso, aiutandoci a coltivare un senso di riconoscenza, verso noi stessi e il mondo, che è il primo passo per costruire una società migliore, coltivare relazioni più gentili, non dare nulla per scontato e aprirsi ad una nuova e necessaria crescita interiore”.

In un percorso alla riscoperta dello yoga classico, diverse masterclass daranno la possibilità di indagare “il senso della tradizione”. Dall’autorevole maestro Antonio Nuzzo a Giuliano Boccali, fra i massimi esperti di sanscrito e indologia in Italia, ma anche Ram Rattan Singh – medico e insegnante italiano di Kundalini Yoga, fondatore della piattaforma Yoga e Salute – e Sangeeta Laura Biagi, che rappresenta in Italia la grande tradizione del Rishi Culture Ashtanga Yoga.

Il programma prevede anche una sezione dedicata a “uno sguardo da lontano”. Ci saranno Stewart Gilchrist, fra i più seguiti e autorevoli insegnanti inglesi; Swami Krishnapremananda, gallese, monaco e ricercatore spirituale esperto di meditazione, maestro di Bhakti Yoga (lo yoga del cuore) e Gyana Yoga (il percorso dell’intuizione e della saggezza); Driss Benzouine, che porta dal Marocco uno sguardo originale nella pratica dell’Hatha Yoga classico.

Non mancherà il “tocco indiano” con Sujith Ravindran, insegnante di meditazione, coach per l’evoluzione del maschio e autore del libro best seller ‘Maturità maschile: l’essenza interiore’; Shastri Balmukund, rinomato Yoga Guru e dottore in naturopatia; Nadeshwari Joythimayananda, insegnante di Nada Yoga e dottoressa in tecniche erboristiche. Ci sarà anche James Eruppakattu, medico e insegnante di yoga per la prima volta al festival.

Venerdì 15 novembre. “Mantra per l’anima ed Estatic Dance: un viaggio meditativo alle radici dell’essere” con Thea Crudi, tra le più famose e apprezzate ricercatrice di mantra, e la famosa Anna Inferrera. Meditazione, mantra e danza sacra con Thea per connettersi alle parti più profonde del proprio essere; Ecstatic Dance, un movimento libero e senza regole, con Anna per armonizzare corpo, mente e spirito: un invito a esprimere liberamente se stessi, liberare blocchi energetici e ritrovare equilibrio e consapevolezza.

Sabato 16 novembre. “Gli otto passi della meditazione” con Daniel Lumera. Una pratica di riconnessone per ritrovare la pace con noi stessi e con ciò che ci circonda.

Domenica 17 novembre. “1 minuto al giorno” con Selene Calloni Williams, che presenta gli Omi (One Minute Immersion), esercizi spirituali per un’immersione cosciente profonda. Un minuto al giorno per 21 temi di meditazione, per una pratica quotidiana in grado di guidarci verso una vita più ricca, appagante e consapevole. Basta scegliere un Omi dal libro e seguire delle semplici istruzioni: recitare mantra provenienti da varie tradizioni yoga (indù, himalayano, tantrico, sciamanico, buddhista o giapponese).

Il Festival si terrà dal 15 al 17 novembre nei grandi spazi del Superstudio MAXI, in via Moncucco 35 a Milano. Una location ideale e completamente sostenibile (unica in Italia con certificazione LEED-Leader in Energy and Environmental Design). Dalle 7.30 del mattino (Breakfast é Yoga) a sera tarda, decine di eventi alla portata di tutti: dai principianti agli yogini più esperti. Il Festival apre le porte nel pomeriggio di venerdì 15: il primo evento in programma è alle 16 con James Eruppakkatu: “Gratitudine e gentilezza sono alla portata di tutti”.

Orari: venerdì 15 novembre dalle 15.00 alle 19.30; sabato 16 novembre dalle 9.00 (alle 7.30 per i partecipanti a Breakfast & Yoga) alle 19:30; domenica 17 novembre dalle 9.00 alle 19:00 circa.

Dove: Superstudio Maxi, Via Moncucco, 35 Milano. Per chi arriva in auto dall’autostrada, l’uscita è Famagosta; in metropolitana Linea 2, fermata Famagosta.

Ingressi: si acquistano (con prevendita) online dal sito. € 20, per la singola giornata di

sabato; € 15, per la singola giornata di domenica (sono esenti bambini fino a 12 anni e persone con disabilità). € 25 per entrambe le giornate di sabato e domenica. Chi desidera entrare nella sola giornata di venerdì 10, può acquistare online l’ingresso al costo di € 10.

Novità: sarà possibile quest’anno acquistare ingresso - e corsi che hanno ancora disponibilità di posti - anche sul posto.