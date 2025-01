Cinque posizioni yoga per alleviare il mal di schiena

Il dolore lombare cronico – che comunemente chiamiamo ‘mal di schiena’ – rappresenta una delle sfide più importanti per la salute pubblica nei Paesi occidentali: in base alle stime rese note, lo scorso settembre, dall’Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050 i casi di mal di schiena aumenteranno considerevolmente, passando dagli attuali 600 milioni a oltre 843 milioni.

Nello stesso anno, il mal di schiena diventerà una delle patologie invalidanti più diffuse tra la popolazione mondiale, balzando dall'ottavo al settimo posto, davanti addirittura alla malattia di Alzheimer. L’impatto sulla qualità della vita delle persone, nonché sui costi sostenuti dai sistemi sanitari, è destinato ad aumentare vertiginosamente. Sebbene le linee guida dell’Oms raccomandino approcci non farmacologici come prima opzione, spesso la scarsa informazione al riguardo non facilita la loro adozione. Ora, i risultati di uno studio, recentemente pubblicato sulla rivista medica 'Jama Network Open', evidenziano che la soluzione a un problema così diffuso potrebbe essere la pratica costante dello yoga.

Cinque asana (posizioni) consigliate per il mal di schiena

Naturalmente, chi intende avvicinarsi alla pratica farebbe bene a lasciarsi guidare da un insegnante certificato: il suggerimento, sempre valido, è di non improvvisarsi, perché alcune posizioni potrebbero essere non adatte al proprio stato di salute. Detto ciò, ecco alcune semplici posizioni (in sanscrito, ‘asana’) per alleviare il dolore – o meglio, prevenirne l’insorgere in fase acuta - e, più in generale, favorire il benessere della schiena. Dopo una fase di riscaldamento, con semplici movimenti preparatori per riscaldare i muscoli e le articolazioni (rotazione, flessione laterale, estensione), possiamo dunque eseguire 5 semplici posizioni che consentono di aumentare la flessibilità della colonna vertebrale, allungare e rafforzare i muscoli coinvolti e migliorare complessivamente la postura e il benessere generale della schiena.