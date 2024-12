‘Facciamoli diventare grandi insieme’: Fondazione Telethon lancia la raccolta fondi di Natale

Roma, 5 dicembre 2024 – Torna la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre: sarà una settimana all’insegna della solidarietà e dell’impegno, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. Solo uno sforzo collettivo, che coinvolge l’intera società, può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Questo concept guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, sempre più centrali in un momento così importante per Fondazione Telethon e nella partnership con Rai.

Per sostenere la ricerca, arrivano in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i nuovi Cuori di cioccolato, la golosa novità della campagna di piazza di Natale della Fondazione: due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore, nei due gusti tradizionali cioccolato al latte e fondente, racchiusi in due magnifiche scatole scrigno con chiusura a calamita, ideali per essere riutilizzate. I cioccolatini sono avvolti da un incarto in alluminio in due colori diversi a seconda del gusto (blu per il cioccolato al latte e rosso per il fondente), sul quale sono stampate dolcissime dediche da condividere con le persone che amiamo.

I nuovi Cuori di cioccolato saranno distribuiti nelle piazze italiane il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, di Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Avis – Associazione Volontari Italiani Sangue, di Anffas – Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, di Unpli – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica Italiana, e nelle edicole aderenti al SI.NA.G.I, Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, come ringraziamento per una donazione di 15 euro a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. È possibile trovare i Cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon.

Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1, durante la puntata di “Ballando con le Stelle” condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli insieme alla sua Big Band. Domenica 15 il testimone passerà a “UnoMattina in famiglia”, “Citofonare Rai2” e a seguire “Da noi a ruota libera”. La Maratona andrà in onda durante tutta la settimana all'interno di numerosi programmi del palinsesto Rai come “Uno Mattina in Famiglia”, “Uno Mattina”, “Storie Italiane”, “È sempre mezzogiorno”, “La volta buona”, “La Vita in diretta”, “L’Eredità”, “Affari Tuoi”, “Elisir”, “Check Up”, “Da noi a ruota libera”, “BellaMà”, “Sottovoce”, “Linea Verde” e proseguirà con lo studio dedicato a Fondazione Telethon dal pomeriggio di giovedì 19 dicembre fino alla prima serata di domenica 22 dicembre, con un’ideale staffetta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Saranno circa 26 le ore di diretta dallo Studio 5 della Dear, oltre a tutti i programmi “Telethonizzati” della settimana che saranno coinvolti per sostenere la causa della Fondazione Telethon. A chiudere questa trentacinquesima edizione sarà Pierluigi Diaco con "Bella Festa”, uno speciale per Fondazione Telethon, programma interamente dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, domenica 22 dicembre in prima serata su Rai 1.

Per sensibilizzare quanti più cittadini sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, anche la Testata Giornalistica Regionale (TGR), TG1, TG2, TG3, Rai News 24 e le altre testate Rai seguiranno con il consueto impegno la maratona, con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulle storie dei pazienti e sul coinvolgimento della rete territoriale Telethon impegnata nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Oltre alla tv, anche RadioRai ha stretto un’importante partnership con Fondazione Telethon, con 50 spazi editoriali dedicati distribuiti nei palinsesti dei canali generalisti e specializzati, attraverso speciali e approfondimenti, compresi i GR. In particolare, RadioRai 1 metterà a disposizione della Fondazione il suo palinsesto e tutto l’impegno per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, una collaborazione che coinvolgerà molti dei programmi della rete che ospiteranno testimonial, ricercatori e famiglie. In concomitanza con lo studio dedicato a Fondazione Telethon, inoltre, Radio 1 – dal pomeriggio di giovedì 19 dicembre fino alla serata di domenica 22 – trasmetterà alcuni programmi dalla tensostruttura di “Casa Fondazione Telethon”, allestita all’interno degli studi Dear, dove le famiglie dei pazienti, i ricercatori, i volontari, le aziende e i partner che sostengono la raccolta fondi potranno conoscersi e dialogare. Si inizierà il giovedì con “Progetto Salute”, “Il pomeriggio di Radio1” e “Zapping”. Il venerdì trasmetteranno dalla Dear “Radio Anch’io”, “Il rosso e il nero”, “Un giorno da pecora” e ancora “Progetto Salute”, che chiuderà la giornata. Il sabato si aprirà con il GR1 per proseguire con “Musica Speciale Fondazione Telethon”. Domenica si inizierà con “Musica Speciale Fondazione Telethon” per concludere con delle incursioni nel corso di “Domenica Sport”.

Fino al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile. È possibile donare con carta di credito su www.fondazionetelethon.it oppure telefonando da rete fissa al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero). Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.