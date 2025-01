Tumore al rene ‘grande fino al cuore’ rimosso a una bambina di 8 anni. “Traguardo che dà speranza a tante famiglie”

Rimosso un tumore al rene grande fino al cuore in una bimba di 8 anni. Era davvero voluminoso: pesava un chilo e mezzo e aveva invaso il cuore della bambina. La piccola, affetta da nefroblastoma – un tumore che colpisce i reni dei bambini, soprattutto tra 1 e 5 anni –

- ha subito un'operazione durata oltre 9 ore, che ha richiesto il temporaneo arresto cardiaco. Un intervento da record effettuato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche una grande speranza per tante famiglie che affrontano situazioni simili”, dice Alessandro Crocoli, responsabile dell'Unità di Chirurgia Oncologica. Ecco cos’è il nefroblastoma e cosa sappiamo di questo intervento da record.

“Questo intervento rappresenta un traguardo straordinario nella chirurgia oncologica pediatrica. Rimuovere un tumore di queste dimensioni, così invasivo, è stato possibile solo grazie a una pianificazione chirurgica estremamente accurata e alla collaborazione di un'équipe multidisciplinare altamente specializzata”, spiega il dottor Alessandro Crocoli, responsabile di Chirurgia Oncologica del Bambino Gesù. “La priorità è stata garantire il miglior risultato possibile, con un approccio personalizzato e sicuro”.

L'intervento, reso possibile dalla collaborazione tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi, e anestesisti, è un risultato importante per la medicina pediatrica. “L'asportazione della massa tumorale che invadeva il cuore ha richiesto l'arresto cardiaco e l'uso della circolazione extracorporea, procedure complesse che esigono il massimo coordinamento”, commenta il professor Lorenzo Galletti, responsabile di Cardiochirurgia. “Questo intervento – continua – dimostra come, unendo competenze avanzate e tecnologia d'avanguardia, possiamo affrontare anche i casi più difficili, restituendo speranza ai nostri giovani

pazienti".

La piccola Sara (nome di fantasia), dopo una breve degenza in terapia intensiva, sta ora proseguendo la convalescenza in modo positivo e riceve le cure necessarie per un recupero ottimale. La scorsa settimana ha festeggiato il suo ottavo compleanno in reparto con la famiglia e con i medici che si stanno prendendo cura di lei. Il suo percorso di cura, spiegano gli esperti del Bambino Gesù, continuerà con sedute di radioterapia addominale e ulteriori cicli di chemioterapia.

Il nefroblastoma, noto anche come tumore di Wilms, è una neoplasia rara che colpisce prevalentemente i bambini tra 1 e 5 anni, con un picco tra i 2 e i 3 anni. Rappresenta circa il 90% dei tumori renali pediatrici, anche se i tumori al rene costituiscono meno del 5% delle neoplasie in età pediatrica. In Italia, la sua incidenza è di circa 8 casi ogni milione di bambini.

I reni si formano durante lo sviluppo embrionale a partire da alcune particolari cellule staminali dette progenitrici. In alcuni casi, queste cellule persistono nei reni dopo la nascita e, a causa di mutazioni genetiche, possono proliferare in modo incontrollato, portando alla formazione del nefroblastoma.