La prossima pandemia dopo il Covid? Le previsioni della virologa Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua, figura di spicco nel campo della salute pubblica, ha recentemente rilasciato dichiarazioni importanti riguardo alle possibili future pandemie, in seguito all'emergenza Covid-19 che ha segnato profondamente le nostre vite. Durante un'intervista a “Repubblica”, Capua ha non solo condiviso le sue previsioni su quando potrebbe manifestarsi un'altra pandemia, ma ha anche messo in guardia su un'altra emergenza sanitaria attuale: l'antibiotico resistenza.

Un futuro di rischi sanitari

Capua ha sottolineato che le pandemie non sono eventi rari nella storia dell'umanità. Esse possono manifestarsi in qualsiasi momento e il rischio di un nuovo virus emergente è sempre presente. "Dobbiamo essere pronti a convivere con questa possibilità," ha affermato, evidenziando l'importanza della prevenzione e della vigilanza continua.

Tempistiche e preparazione

Secondo le previsioni di Capua, mentre è difficile stabilire esattamente quando arriverà una nuova pandemia, il periodo di attesa potrebbe essere più breve di quanto si pensi. Potrebbero passare solo pochi anni prima che affrontiamo un nuovo virus, simile nel modo in cui il Covid-19 ha colpito il mondo. Questa previsione richiede un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di vaccini e terapie.

L'allerta sull'antibiotico resistenza

Oltre a parlare delle pandemie, Capua ha posto l'accento sull'emergenza dell'antibiotico resistenza, che rappresenta una delle minacce più gravi per la salute globale. "L'uso indiscriminato di antibiotici ha portato a un aumento delle infezioni resistenti," ha spiegato. Questa situazione richiede un'azione immediata, poiché le infezioni che non rispondono più agli antibiotici possono trasformarsi in epidemie, rendendo difficile il trattamento di malattie comuni.

L'importanza della sorveglianza

Capua ha insistito sulla necessità di rafforzare i sistemi di sorveglianza per monitorare non solo i virus, ma anche i batteri resistenti. "Dobbiamo essere in grado di tracciare le resistenze agli antibiotici e intervenire tempestivamente," ha affermato. La sorveglianza attiva è cruciale per individuare precocemente le minacce e adottare strategie efficaci.

Educazione e consapevolezza

La virologa ha anche evidenziato l'importanza dell'educazione nella popolazione riguardo all'uso responsabile degli antibiotici e ai rischi dell'antibiotico resistenza. "La consapevolezza è il primo passo per la preparazione," ha detto, sottolineando che è fondamentale informare le comunità sui comportamenti da adottare per prevenire la diffusione di infezioni resistenti.

Un invito all'azione

In conclusione, Ilaria Capua ci esorta a non dimenticare le lezioni apprese dal Covid-19. La preparazione per una futura pandemia e la lotta contro l'antibiotico resistenza richiedono un impegno collettivo. Investire in ricerca, sorveglianza e educazione è essenziale per proteggere la salute pubblica e garantire un futuro più sicuro per tutti.