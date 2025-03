Il tumore al pancreas di Eleonora Giorgi: “È una delle neoplasie più difficili da trattare”

Roma, 3 marzo 2025 – È una delle neoplasie più difficili da trattare quella che ha colpito Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa oggi a 71 anni dopo avere combattuto con un tumore al pancreas. Dopo avere parlato pubblicamente della sua malattia, Eleonora Giorgi era ricoverata da oltre un mese alla clinica Paideia, dove si stava sottoponendo alla terapia del dolore.

Solo in Italia si registrano circa 14.000 nuovi casi ogni anno e non ci sono differenze significative tra maschi e femmine. Solo il 7% dei casi di tumore del pancreas è diagnosticato quando è ancora in fase iniziale perché, di solito, causa sintomi quando è già in fase avanzata.

"Senza dubbio, questo tipo di neoplasia – afferma il presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Franco Perrone – resta una delle sfide per l'oncologia, nella quale abbiamo ancora molta strada da compiere sia in termini di ricerca sia in termini di ottimizzazione delle strategie terapeutiche disponibili, per le quali bisogna puntare sempre di più alla collaborazione multiprofessionale".

Cos’è il pancreas: a cosa serve

Il pancreas è un organo che si trova tra lo stomaco e la colonna vertebrale ed ha la forma di una pera. Produce gli enzimi necessari alla digestione dei grassi, degli amidi, delle proteine (funzione esocrina) e diversi ormoni (funzione endocrina), tra cui l'insulina necessaria a regolare i livelli degli zuccheri nel sangue.

Lo sviluppo di un tumore al suo interno, chiarisce l'Istituto superiore di sanità, può avvenire per la crescita anormale e incontrollata di qualsiasi tipo delle cellule del pancreas.

Diverse forme di tumore al pancreas

È un tumore poco comune al di sotto dei 40 anni e circa la metà dei nuovi casi sono diagnosticati in persone over-75. Vi sono diversi tipi di tumori del pancreas che si differenziano dal tipo cellulare. Il più comune, che rappresenta il 95% dei casi, origina nei dotti che trasportano gli enzimi digestivi ed è chiamato adenocarcinoma duttale; più rari, rappresentano il 5% dei casi, sono i tumori che originano dalle cellule che producono gli ormoni – chiamati tumori endocrini – e quelli di tipo cistico.

Lo stadio del tumore del pancreas dipende dalla sua dimensione e dalla eventuale diffusione agli organi vicini o lontani e ai linfonodi. L'adenocarcinoma duttale è un tipo di tumore del pancreas molto aggressivo e difficile da curare. Alcuni tipi di tumori neuroendocrini del pancreas, come i tumori della parte endocrina, hanno, in genere, una evoluzione migliore in termini di sopravvivenza.

Cause e fattori di rischio

Le cause non sonodel tutto note, ma derivano dalla crescita incontrollata di cellule che hanno subito una o più alterazioni genetiche. I principali fattori di rischio, che aumentano la possibilità di sviluppare la malattia, sono il fumo, il diabete, la pancreatite cronica e alcune malattie ereditarie.

Vaccino contro le recidive: è in fase di studio

La ricerca sta facendo dei passi avanti importanti ed è recente la notizia relativa allo sviluppo, in fase iniziale di studio, di un vaccino contro le recidive del cancro del pancreas, che è stato testato in un ‘trial di fase I’ dai ricercatori del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Secondo quanto riferito su Nature, si tratta di un vaccino a 'RNA neoantigenici' che inducono lo sviluppo di cellule immunitarie, linfociti T CD8+ funzionali e di lunga durata, specifiche contro il tumore nei pazienti con adenocarcinoma duttale del pancreas, ritardando potenzialmente il ritorno (la recidiva) della malattia dopo rimozione chirurgica.