Test dell’udito online: “Oggi si fa con l’Intelligenza artificiale”

Secondo l’OMS circa il 5% della popolazione mondiale convive con una perdita di udito e stima che, entro il 2050, una persona su quattro sperimenterà una qualche forma di deficit uditivo. E i giovani sono quelli maggiormente a rischio a causa dell’esposizione al rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi, e a modalità di ascolto non sicure.

Nei prossimi decenni, oltre un miliardo di ragazzi potrebbero avere problemi. Tuttavia, sono ancora pochi a sottoporsi periodicamente a un test audiomentrico per verificare la funzionalità e la sensibilità uditive. Oggi però è possibile ricevere una valutazione dettagliata della salute dell’udito direttamente a casa.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, la società svizzera Auzen ha presentato una tecnologia innovativa di analisi audiometrica a distanza basata sull'intelligenza artificiale.

Come funziona e come ottenere il referto

É sufficiente caricare il proprio audiogramma sulla piattaforma online della società per avere in pochi istanti il referto. Lo strumento utilizzato, si avvale di metodi audiometrici standard e algoritmi avanzati per fornire risultati chiari e immediatamente fruibili, eliminando i tempi di attesa tipici degli ambienti clinici tradizionali. Un servizio, quindi, che si fa interprete del tema di quest'anno della Giornata: ‘Cambiare mentalità: Prendi l’iniziativa - Facciamo in modo che la cura dell’udito e dell’orecchio diventi una realtà per tutti’.

Controlli regolari per prevenire l'ipoacusia

Un invito a prendersi cura del proprio udito attraverso controlli regolari usando, quando necessario, dispositivi acustici che aiutano a superare lo stigma legato all'ipoacusia. "In Auzen - afferma il CEO Jeremie Benhamron - ci impegniamo a offrire un'assistenza uditiva completa che combina l'esperienza dei nostri audiologi con tecnologie digitali innovative. Con la nostra analisi audiometrica istantanea basata sull'Intelligenza artificiale, abbattiamo le barriere di accessibilità e permettiamo a tutti di prendere decisioni informate sulla propria salute uditiva".

"Rendere l’assitenza accessibile a tutti"

Nel perseguire la sua missione di rendere l'assistenza uditiva di alta qualità accessibile a tutti, Auzen offre soluzioni uditive a un costo fino al 65% inferiore rispetto ai centri tradizionali, un vantaggio significativo in un contesto in cui l'assistenza sanitaria può risultare onerosa. “Questo impegno verso l'accessibilità economica - dichiara la società - garantisce a un numero sempre maggiore di pazienti la possibilità di ricevere cure audiologiche d'eccellenza senza un impatto finanziario eccessivo".