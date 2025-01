Covid in Italia: Lombardia in cima ai contagi, zero casi in Molise e Valle d'Aosta

Oltre 900 casi di Covid nell’ultima settimana. Scendono sotto i mille i contagi nella settimana tra il 23 e il 29 gennaio: sono 914 ed erano 1.316 la precedente. I nuovi decessi passano da 59 a 43. Salgono i tamponi che passano da 53.232 a 58.986, il tasso di positività scende all'1,5% la settimana precedente era al 2,5%. Sono i dati riportati nel bollettino settimanale pubblicato online dal ministero della Salute.

La Lombardia è la regione che in numeri assoluti ha segnalato più casi (272), in Molise e Valle d'Aosta zero casi. Le Marche continuano a registrare il tasso di positività più alto (12,5%). I 43 decessi della settimana presa in esame sono distribuiti: Lombardia (26), Emilia R.(6), Friuli Venezia Giulia (4), Puglia (1), Toscana (4), Veneto (1) e Basilicata (1). In 14 regioni non sono stati registrati decessi.