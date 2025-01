Longevità e salute: i segreti delle danesi, che invecchiano meno (e meglio) in Europa

L'invecchiamento cutaneo è influenzato da numerosi fattori, ma la maggior parte dipende dalle nostre scelte quotidiane. La genetica, infatti, incide solo per un terzo, mentre contano di più lo stile di vita e la cura della pelle. Secondo uno studio di Lookfantastic, piattaforma britannica dedicata all’e-commerce di prodotti di bellezza, Copenaghen risulta la città europea dove la pelle delle persone invecchia più lentamente, grazie a una qualità della vita elevata, bassi livelli di inquinamento e limitata esposizione al sole.

Skincare minimalista

La beauty routine minimalista delle danesi si basa su quattro pilastri fondamentali: pulizia quotidiana, assunzione di antiossidanti come vitamina C ed E, idratazione profonda e protezione solare durante tutto l’anno. A Copenaghen e dintorni le persone sono abituate a usare oli naturali per “sigillare” la crema idratante o per massaggiare la pelle prima di fare di uno scrub: si tratta di semplici accorgimenti che aiutano a migliorare la microcircolazione e stimolano la produzione di collagene.

Rimedi naturali

Prodotti naturali e fai-da-te, come impacchi di camomilla e lavanda, sono parte integrante della skincare danese, sempre orientata a prodotti locali che sfruttano le materie prime scandinave. In Danimarca, inoltre, anche nelle aree urbane il basso livello di inquinamento e l’abbondanza di spazi verdi riducono l’esposizione ad agenti nocivi come ozono e ossidi di azoto, che danneggiano l’epidermide. La minore quantità di tossine nell'aria contribuisce alla salute e all’elasticità della pelle, proteggendola dall'invecchiamento precoce.

Rifugio felice

In Danimarca il concetto di bellezza si intreccia con l’arte del vivere bene. L’approccio hygge, descritto da Meik Wiking nel suo libro ‘Hygge, la via danese alla felicità’, è il fondamento di una simile visione. La casa è concepita come un luogo sicuro e accogliente, pensato per favorire il relax e la socialità. Elementi come luci soffuse, candele accese, cuscini e tappeti contribuiscono a creare un ambiente che ispira serenità. La felicità domestica è alla base di una bellezza che si sviluppa dall’interno del proprio organismo.

Alimentazione equilibrata

La dieta danese è ricca di alimenti che favoriscono la salute della pelle: pesce, bacche, verdure, cereali integrali e grassi sani. Inoltre, l’approccio hygge porta a vivere i pasti come momenti di piacere e condivisione, privilegiando alimenti confortevoli e nutrienti come barbabietole sottaceto, kimchi e marmellate fatte in casa. Una dieta sana e felice si riflette direttamente sulla luminosità della pelle.

Attività fisica quotidiana

Copenaghen è celebre per essere la città più ciclabile al mondo, un primato che influenza positivamente la salute. Spostarsi in bicicletta non è solo una scelta ecologica, ma anche un modo per incrementare la NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), cioè il dispendio energetico legato alle attività quotidiane. Pedalare regolarmente migliora la salute cardiovascolare e rallenta l'invecchiamento cellulare.

Saune e disintossicazione

Nei Paesi nordici, la sauna è un’antica tradizione. Frequentarla regolarmente aiuta a eliminare tossine che accelerano l'invecchiamento biologico. Le donne danesi sfruttano i benefici di questa pratica dedicando qualche minuto a settimana ai bagni di calore rilassanti e rinvigorenti, spesso seguiti da bagni ghiacciati, per stimolare la circolazione e migliorare il tono della pelle.