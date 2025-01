"Parcheggi: informazioni aggiornate?"

La gestione delle informazioni sui parcheggi di Sigerico è al centro dell’interrogazione di Anna Ferretti (foto), consigliera Pd: "La societa in house del Comune gestisce le aree di sosta comunali e informa la cittadinanza con pannelli stradali collocati nei nodi viari della situazione all’interno del parcheggio. In questo ultimo periodo – dice Ferretti – per motivi di lavori pubblici da eseguire nella Fortezza Medicea, il parcheggio ha avuto una significativa diminuzione di posti, diminuzione che può anche aumentare per manifestazioni che possono essere organizzate in quella zona. Sigerico ha firmato a metà giugno un contratto di locazione con Banca Mps per utilizzare il parcheggio in via Carlo Pisacane e destinarlo ai residenti delle aree Aru di Fonte Giusta, Esterna Camollia e del settore Camollia all’interno della Ztl, oltre a posti auto per la pubblica utenza e quindi cittadini e turisti". Ferretti continua: "L’11 dicembre la società informava che il parcheggio con accesso da via Martiri Caserma La Marmora era aperto e aveva 230 posti auto di cui 40 Aru Tutti gli accessi sono gestiti da biglietterie automatiche". La consigliera Dem vuole sapere se "tutti i pannelli indicatori lungo le strade sono in grado di dare informazioni corrette sulla situazione di capienza dei parcheggi e se vengono aggiornati dei posti eliminati per lavori o altri eventi". E ancora chiede: "Quando e dove verranno posizionati i pannelli del nuovo parcheggio? E’ possibile eliminare alla Fortezza gli avvisi di chiusura di tutto o di una parte degli spazi con volantini cartacei attaccati con adesivi alle biglietterie di ingresso? Più di una volta i turisti si sono visti multare o portare via la macchina per il mercato o per manifestazioni".