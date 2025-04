Allergie primaverili? I 10 alimenti che rafforzano le difese e calmano i sintomi

Come ogni primavera la natura si risveglia. E come ogni primavera si risvegliano anche le allergie da pollini in una fetta sempre più ampia di popolazione. Non solo adulti, ma anche tra i bambini. Ma proprio dalla natura può arrivare un aiuto per il nostro sistema immunitario in un momento in cui viene messo a dura prova: ci sono infatti alcuni cibi che possono essere inseriti nella dieta per ridurre i fastidiosi sintomi, a partire da starnuti e occhi irritati, indotti dalla fioritura primaverile e aggravati soprattutto nelle aree metropolitane dalla presenza nell’aria di polveri sottili.

La “Top 10” a tavola contro le allergie di primavera

Ai soggetti allergici è ovviamente raccomandato di farsi seguire da uno specialista per impostare un’adeguata terapia farmacologica, ma fare attenzione alle scelte a tavola può risultare un’arma vincente in più. In rigoroso ordine alfabetico, ecco 10 cibi che rafforzano le nostre difese naturali contro l’attacco dei pollini, contribuendo a ridurre le infiammazioni in tutto il corpo e quindi la sintomatologia allergica, che tra l’altro mette anche a rischio il riposo notturno.

1. Aceto di mele

Diversi studi scientifici hanno evidenziato la capacità dell’aceto di mele di ridurre la produzione di istamina, la sostanza che viene naturalmente rilasciata dall’organismo durante una reazione allergica, riducendo così anche la sintomatologia collegata. La dose suggerita? Generalmente due cucchiai in un bicchiere d’acqua, mattina e sera.

2/3. Agrumi e Ananas

Già raccomandati per contrastare i virus della stagione fredda, arance, limoni e pompelmi sono consigliati anche per proteggere l’organismo dai pollini grazie alla loro ricchezza di vitamina C, fondamentale per il miglior funzionamento del sistema immunitario. Consigliati anche sotto forma di spremute e succhi, magari in combinazione con l’ananas, altra ottima fonte di vitamina C.

4. Cipolle

Non sono propriamente indicate per le relazioni sociali, ma le cipolle assicurano grandi quantità di quercitina, una sostanza dalla potente azione antinfiammatoria che risulta così di grande aiuto per i tessuti irritati dall’allergia ai pollini. Le cipolle rosse sono quelle più ricche di questa sostanza, ancora di più se consumate crude.

5. Curcuma

Il segreto di questa spezia, perfetta anche per condire sane insalate, sta nella curcumina, un principio attivo in essa contenuto dai potenti effetti antinfiammatori e in grado di modulare le risposte del sistema immunitario quando viene aggredito. In particolare, uno studio condotto in Corea del Sud ha evidenziato le proprietà della curcumina nell’aiutare l’organismo a contrastare l’azione dei pollini e di altri allergeni.

6. Pesce azzurro

Sgombro e sardine sono varietà di pesce che assicurano nel piatto ottime quantità di acidi grassi omega-3, a loro volta noti per avere efficaci proprietà antinfiammatorie che tornano utili in primavera all’organismo di chi soffre di allergia ai pollini.

7. Tè verde

Questa bevanda è consigliata ai soggetti allergici ai pollini per l’alto contenuto di polifenoli, sostanze che aiutano a contrastare le infiammazioni (a partire da quelle a naso, gola e occhi) scatenate dai pollini.

8/9. Yogurt e Kefir

Alimenti fermentati come yogurt e kefir sono ricchi di probiotici, che contribuiscono a mantenere l'equilibrio della flora intestinale e anche a modulare la risposta immunitaria, come certificato da uno studio condotto da alcuni allergologi statunitensi.

10. Zenzero

Vari lavori scientifici hanno dimostrato che lo zenzero possiede proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre i sintomi delle allergie. In particolare, uno studio condotto in Francia ha evidenziato il ruolo del 6-gingerolo, un componente attivo dello zenzero, nel prevenire le risposte immunitarie collegate alle infiammazioni delle vie aeree.