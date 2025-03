Ecco cosa succede al tuo corpo quando riduci lo zucchero: benefici sorprendenti

Smettere di assumere zuccheri (almeno per un mese) porta a benefici evidenti per il corpo, ma anche per la mente. Non solo fa bene al nostro organismo, come spiegano ormai all’unisono i nutrizionisti, ma una buona alimentazione con pochi zuccheri aiuta a ritrovare un benessere che rende più lucida e calma anche la nostra mente. Si dorme meglio e si riposa di più, sentendoci più attivi e in forma per tutta la giornata. Basta provare per credere.

Tuttavia, se limitare il consumo degli zuccheri in accesso è salutare, bisogna sempre ricordare che il glucosio è la sostanza utilizzata dalle cellule del nostro organismo per produrre l'energia necessaria al proprio funzionamento. Quindi toglierlo del tutto o per troppo tempo con il ‘fai da te’ – magari con uno dei tanti consigli ‘fake wellness’ che circolano in rete – e senza il consiglio di un medico può essere dannoso.

Cosa succede quando si smette con lo zucchero (per un periodo)

Quando si smette di mangiare alimenti troppo ricchi di zucchero, i primi segni evidenti sono la perdita di peso e la pelle del viso che acquista in lucentezza. E il colore della pelle, nella medicina tradizionale ayurvedica, è anche uno dei segnali di una ritrovata salute. Liberandosi dalle tossine in eccesso – per gli esperti lo zucchero crea nel cervello un meccanismo simile alla dipendenza – lunga si noteranno effetti benefici anche sull'umore, sullo stato di energia e sulle funzioni cerebrali.

Quanto tempo ci vuole per notare i benefici

Nei primi giorni ci saranno meno sbalzi glicemici perché l’assenza di zuccheri semplici gli sbalzi tra picchi e cali improvvisi di energia. Si potrebbero verificare anche dei sintomi da astinenza, soprattutto se si è abituati a consumarne in grandi quantità, come stanchezza, un leggero mal di testa, irritabilità o voglia di dolci.

Già dopo una settimana, però, arriva quella benna sensazione di essere più forti e pieni di energia. E questo perché il nostro corpo si abitua a usare i grassi e i carboidrati complessi che mangiamo per produrre energia, facendoci anche dimagrire. Migliora la qualità del sonno: meno zucchero riduce la produzione di cortisolo, chiamato anche ormone dello stress. Migliora la digestione, pancia e intestino sono meno gonfi, visto che gli zuccheri raffinati possono favorire l’infiammazione intestinale e la ritenzione idrica.

Cosa succede dopo un mese (o più)

Dopo un mese la bilancia ci ringrazia, arriva anche la perdita di peso. L’insulina viene meno stimolata meno, aiutandoci a perdere peso. Si riduce il rischio di diabete, ipertensione e colesterolo alto.

Dopo un periodo di almeno sei mesi, la pelle appare più luminosa - gli zuccheri accelerano l’invecchiamento cutaneo - l’organismo diventa più efficiente nella gestione dell’insulina e il palato è più sensibile ai sapori naturali e smette di inviare al cervello impulsi che ci spingono a mangiare dolci.

Attenzione agli zuccheri nascosti

Ma, se consumare troppo zucchero è un'abitudine malsana, attenzione agli zuccheri nascosti nei prodotti ultraprocessati. Il cibo che si acquista già pronto al supermercato e alcuni alimenti in lattina sono pieni di zuccheri per creare un gusto per tutti i palati. Ma gli zuccheri vengono prodotti dal sistema digestivo durante l'assimilazione di da alcuni alimenti: il riso bianco e la farina raffinata, i prodotti caseari e, in generale, anche i carboidrati.

Quando ci si ‘allena’ a limitare lo zucchero si diventa più sensibili ai gusti edulcorati dei prodotti pronti, dalle minestre dal packaging apparentemente naturale a sughi e conserve.

Zuccheri occulti: i cibi da evitare

Ecco una serie di cibi che contengono zuccheri che assumiamo senza rendercene conto. Ma la regola numero uno è sempre la stessa: leggere bene le etichette dei prodotti prima di acquistarli. Meglio preferire i prodotti con la dicitura ‘senza zuccheri aggiunti’, anche se non sempre basta.