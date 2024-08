Francesco Totti, tre story per festeggiare il compleanno di Noemi Bocchi

Roma, 31 agosto 2024 – Un Francesco Totti romantico oggi sui social, d’altronde l'occasione è speciale: è il compleanno di Noemi Bocchi. Alla sua compagna ha dedicato tre story su Instagram: la prima li vede abbracciati al mare; nella seconda la donna è fotografata radiosa, in mezzo alle onde; l’ultimo scatto è nella Cappella sistina, dove sotto la splendida volta affrescata da Michelangelo i due fanno delle simpatiche smorfie. Nella terza story anche la scritta ‘Happy birthday’.

Gli auguri di compleanno di Francesco Totti a Noemi Bocchi (Instagram)

Bocchi compie oggi 36 anni, ben 11 di differenza col ‘Capitano’, che tuttavia non sembrano rappresentare un problema. Il primo incontro sarebbe avvenuto sui campi da padel, anche grazie all’aiuto di un amico comune. La relazione è stata ufficializzata nel 2022, a seguito di mesi di speculazione su una crisi tra Totti e l’allora moglie Ilary Blasi. Una separazione difficile, con numerose frecciate pubbliche – ad esempio nel di lei documentario ‘Unica’ – e tensioni – come quella per i rolex in banca e per le borse e le scarpe misteriosamente scomparse nella casa della showgirl.

In precedenza, Noemi Bocchi è stata sposata con l’imprenditore Mario Caucci, con il quale ha due figli, un maschio e una femmina. E anche lei dedica alla mamma una commovente story: “Non ci sono parole sufficienti per esprimere tutto l’amore che provo per te”, scrive sopra a numerose foto che le ritraggono insieme.