Roma, ritrovato il Teatro di Nerone: dopo 3 anni di scavi è emersa la struttura imperiale che si credeva perduta

Roma, 26 luglio 2023 – L’antico Teatro di Nerone riemerge dal cuore di Roma. É il nuovo ed eccezionale ritrovamento archeologico annunciato oggi dalla Soprintendenza di Roma, una scoperta di una serie di reperti di diverse epoche avvenuta nella nella corte interna di Palazzo della Rovere in via della Conciliazione, a pochi passi dal confine con il Vaticano e dalla basilica di San Pietro, tra cui parti delle dalle strutture del Theatrum Neronis che si credeva perduto.

Lo scavo durato 3 anni

Il ritrovamento è avvenuto dopo 3 anni di scavi condotti dalla Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio che ha permesso di riportare alla luce sia strutture, sia decorazioni, sia oggetti da una profondità media di cinque metri rispetto all’attuale piano strada. Assieme alle strutture del Teatro di Nerone, quinto imperatore romano, sono stati ritrovati reperti che coinvolgono un ampio arco cronologico, dall’età Repubblicana al XV secolo, con anche alcune testimonianze dei pellegrinaggi medievali nella zona della sepoltura dell’apostolo Pietro.

Gli Orti di Agrippina

Il luogo del ritrovamento del Theatrum Neronis, Palazzo della Rovere, odierna sede dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e in parte affittata a un albergo di lusso, ai tempi dei primi imperatori romani era collocato all'interno della vasta area degli Orti di Agrippina. Con parte della cavea, della scena frontale, della scala di accesso, sono emerse anche diverse colonne in marmo bianco e colorato, africano e cipollino, oltre a preziosi reperti come un capitello in stile ionico in alabastro.