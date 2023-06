Schlein e Conte, abbraccio a Roma al corteo del Movimento 5 Stelle contro la precarietà

Roma, 17 giugno 2023 - Prove di riavvicinamento tra i due leader. "La piazza è piena, c'è una risposta al di là delle aspettative. E' una piazza aperta" ed è con un abbraccio tra il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein che ha preso il via la manifestazione Cinque Stelle contro le politiche del governo sul lavoro. "Grazie per essere venuta", ha detto Conte alla dem, che aveva già incrociato in piazza a Firenze, nel corso della manifestazione della Cgil contro l'attacco squadrista ai liceali del Michelangiolo. "L'ho sempre detto, siamo disponibili al dialogo ma dobbiamo lavorare su battaglie comuni, su temi, non su incontri di vertice" ha aggiunto l'ex premier.

Unire le forze

"Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi", ha detto Schlein. "Lotta contro le precarietà che questo decreto lavoro del governo Meloni" aumenta con "la scelta di estendere contratti a termine e voucher. E difesa di uno strumento come il reddito che Meloni sta sostanzialmente cancellando. Sono questi i temi - aggiunge la segretaria dem davanti al corteo - su cui il Pd intende proseguire a mobilitarsi. Quindi abbiamo voluto manifestare questa volontà di unire le forze con le altre opposizioni. Vi sono terreni su cui lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Una di queste è la battaglia sul lavoro di qualità e sul salario minimo, su cui Pd, M5s, Avs e anche Calenda hanno fatto proposte. Noi continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo Meloni che aumenta la precarietà e aumenterà la paura di futuro che colpisce giovani e donne soprattutto al Sud di questo Paese"

Il Pd in piazza

Per il Pd oggi in piazza a Roma ci sono diversi esponenti della segreteria, tutti schierati con l'ala sinistra del partito. "La funzione del Pd è di unire", dice il senatore Michele Fina, mentre Alfredo D'Attorre ricorda che "l'alternativa alla destra non si costruisce a tavolino, ma a partire da battaglie comuni". Come quella sulla precarietà, ricorda Marco Furfaro: "Oggi con Elly Schlein siamo in piazza perché la lotta alla precarietà, per un lavoro dignitoso, per un sistema in cui le imprese possano competere sull'innovazione e non sullo sfruttamento, per un reddito minimo contro la povertà sono e saranno le battaglie del nostro PD".