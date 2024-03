Roma, si apre una voragine al Quadraro: due auto inghiottite dal terreno

Roma, 28 maggio 2024 – Una grossa voragine si è aperta nella notte al Quadraro di Roma: due auto sprofondate nel terreno. “Nessuna persona è rimasta coinvolta”, rassicurano i vigili del fuoco. Ma se fosse avvenuto di giorno avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Il buco è infatti largo almeno 10 metri e profondo altri 13, quasi quanto un palazzo di quattro piani.

La voragine al Quadraro di Roma. Nel riquadro: le auto inghiottite dall'asfalto

Dove è successo

È accaduto in via Sestio Menas, quartiere al Quadraro, zona a sud-est del centro di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell'1 di notte all'altezza del civico 54. Sul posto è arrivata anche la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino.

Si apre maxi voragine a Roma, inghiottite 2 auto

Verifiche in corso

Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli con l’autogru è stato disposto il transennamento dell'area per evitare incidenti. Verifiche in corso per evitare ulteriori dissesti della strada. Da accertare le cause che hanno portato al cedimento del terreno-

