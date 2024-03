Voragine al Vomero, paura nel quartiere per nuove infiltrazioni e allagamenti: “Rischio di altri crolli”

Napoli, 1 marzo 2024 – Non è passata la paura al Vomero dopo l’apertura della voragine in via Morghen all’alba dello scorso 21 febbraio in cui sono state inghiottite due auto, due giovani sono rimasti coinvolti, un palazzo è stato evacuato sono state chiuse 3 scuole e si sono verificati vari disservizi alla rete idrica del quartiere. Con la pioggia degli ultimi giorni la voragine sembra allargarsi e ancora vengono segnalate infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e allagamenti in garage e piani interrati nei palazzi del quartiere con il rischio che ci siano nuovi cedimenti.

“Chieste verifiche urgenti ad Abc”

"Abbiamo avvisato Abc ed il Comune di Napoli affinché si effettuino delle verifiche urgentemente e si metta tutto in sicurezza prima che le infiltrazioni possano causare danni all'intero edificio. Ci chiediamo, però, perché non sia stato fatto prima". Così il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli destinatario di una segnalazione della presenza di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti di un edificio in via Solimena interessato dalla voragine che si è aperta in strada la scorsa settimana al Vomero, in via Morghen. A segnalare la situazione uno dei proprietari dello stabile. Ieri sera con un post su Facebook Abc ha informato la necessità di una urgente interruzione del servizio idrico nella zona di via Morghen e via Bonito con un ripristino previsto nella mattinata di oggi. "La negligenza nei controlli e negli interventi - sostiene Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti - ha causato quella voragine che solo per un caso fortuito non si è trasformata in una tragedia".

