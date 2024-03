Cadono massi su un autobus di turisti: attimi di paura sulla statale Amalfitana

Sorrento, 28 marzo 2024 – Cadono dei massi su un autobus di turisti: attimi di terrore sulla statale per Amalfi. È successo stamattina nella Penisola Sorrentina. I sassi hanno colpito una fiancata del pullman privato, il colpo ha sfondato un vetro dei finestrini. Per fortuna non ci sono feriti tra le persone a bordo.

Dove è successo

Il cedimento di alcuni massi dalla parete rocciosa sul lato della strada è accaduto questa mattina al chilometro 6,675 della statale 163, in territorio di Piano di Sorrento, versante della Costa Amalfitana. Intervenute le forze dell’ordine, la strada è stata chiusa per evitare ulteriori cadute di massi. Al momento, sulla strada si viaggia su un solo senso di marcia alternato, in attesa verifica del costone da parte dell'Anas.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn