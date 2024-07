Roma, maxi-rissa nella metropolitana: cinghiate tra presunti borseggiatori a Barberini

Roma, 14 luglio 2024 – Grande parapiglia e grande caos ieri alla stazione Barberini della metropolitana di Roma: 4 persone sono state arrestate e denunciate per interruzione di pubblico servizio, mentre 3 minori sono stati denunciati dalla polizia per gli stessi reati. Si tratta di un 40enne colombiano, due peruviani di 24 e 25 anni, un cubano di 23 e un egiziano di 19 – tutti in manette – mentre i minori sono un 17enne albanese e due 16enni egiziani. I fatti sono accaduti verso le 20.

La violenta lite sarebbe scoppiata tra due gruppi di sudamericani – tra cui potrebbe esserci stato qualche borseggiatore – che sembrano essersi presi a cinghiate. Gli agenti della polizia sono intervenuti evacuando i viaggiatori per motivi di sicurezza. Il servizio è poi ripreso regolarmente entro una decina di minuti.

"È ora di dire basta, la sicurezza nelle metropolitane di Roma è diventata un'emergenza – la critica del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Federico Rocca – Ma non è una priorità per il Sindaco Gualtieri che magari potrebbe prendere la chitarra e andare a fare qualche strimpellata sotto la metro così si renderebbe con del degrado, del disagio, dell'insicurezza e dell'inefficienza”. “Piaccia o no al Pd capitolino, è così che la Capitale ogni giorno si presenta agli occhi dei turisti e dei romani ed è così che si appresta a dare il benvenuto a milioni di pellegrini”, ha continuato facendo riferimento al Giubileo che inizierà a dicembre.