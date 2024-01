Protesta degli agricoltori, i trattori tornano davanti al casello di Orte: in un’ora possono arrivare a Roma

Orte (Viterbo), 28 gennaio 2024 – Nuova protesta degli agricoltori oggi davanti al casello di Orte dell’autostrada A1, nel viterbese, a circa un’ora di viaggio dal centro di Roma. Dopo la giornata di ieri in cui un centinaio di trattori sono arrivati a bloccare gli accessi al casello autostradale per alcune ore nel primo pomeriggio, anche oggi decine di agricoltori hanno ripreso la loro agitazione e hanno posizionato i loro trattori vicino all’autostrada.

Il presidio davanti al casello

La dimostrazione di oggi interessa in particolare il piazzale antistante al casello di Orte, praticamente appena fuori l'A1, sul prato della rotatoria centrale. I trattori hanno attraversato le strade che portano al casello ed è previsto che resteranno per un po’ di tempo nella zona. Al momento l'entrata autostradale non è bloccata. Ieri i portavoce dei manifestanti avevano annunciato di essere pronti a mantenere il presidio ad oltranza e, se necessario, muoversi fino a Roma per protestare davanti ai palazzi delle istituzioni.

