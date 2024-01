Protesta degli agricoltori, chiuso il casello della A1 a Orte: “Presidio a oltranza finché non ci ascoltano. Pronti ad andare a Roma”

Orte (Viterbo), 27 gennaio 2024 – Il casello dell’autostrada A1 di Orte è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa della protesta degli agricoltori che da stamattina si sono ritrovati con diverse decine di trattori. Lo riporta il sito di Autostrade. Sul posto diverse pattuglie della polizia stradale di Orvieto e di altri comandi. Come conseguenza della chiusura del casello di Orte, viene segnalato traffico congestionato al casello di Attigliano, l’uscita consigliata provenendo da Firenze. L'uscita consigliata da Autostrade provenendo da Roma è invece quella di Magliano Sabina. “Non vogliamo sussidi, vogliamo il giusto prezzo per ciò che produciamo", si legge su un cartello esposto da un manifestante. E poi ancora: "Sosteniamo il Made in Italy". "Protestiamo contro uno Stato che ci ha abbandonato", dice un altro.

Protesta trattori a Orte, occupata rotatoria fuori dal casello

La protesta degli agricoltori

Il casello della A1 di Orte è bloccato dalla tarda mattina di oggi. Gli iniziali 60 mezzi agricoli arrivati la mattina presto, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi pesanti sono tutti fermi intorno alla rotatoria che si trova di fronte al casello, impedendo di fatto sia l'accesso che, l'uscita dall'autostrada. Intanto gli agricoltori si sono organizzati per andare avanti con il presidio a oltranza. Al centro della rotatoria è stata allestita una cucina da campo, a dimostrazione dell'intento degli agricoltori, di rimanere saldi sulla loro posizione. “Aspettiamo l'arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale - dice Antonio Monfeli, organizzatore del presidio - se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere”. E aggiunge: “Vogliamo far sentire la nostra voce, ma il governo ci offusca, offusca l'informazione - dice - vogliamo spiegare le ragioni della nostra agitazione”.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui