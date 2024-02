Protesta degli agricoltori, 4 trattori fino al Colosseo e stasera più di 400 in colonna lungo il Grande raccordo anulare

Roma, 9 febbraio 2024 – "Stasera più di 400 trattori sfileranno sul Grande raccordo anulare di Roma". Lo hanno annunciato in mattinata i portavoce del movimento Riscatto agricolo, confermando che il corteo di protesta degli agricoltori inizialmente annunciato nella città di Roma, fino a piazza San Giovanni, poi annullato, verrà fatto lungo il Gra. È previsto che, verso le 21, una colonna di trattori percorrerà l’anello autostradale attorno a Roma occupando una sola corsia delle tre presenti su ogni carreggiata. Stasera è prevista una mobilitazione degli agricoltori anche a Sanremo durante il Festival.

Trattori sulle strade alle porte di Roma

Quattro trattori in centro Roma

L’annuncio del corteo stasera dei trattori sul Gra arriva dal presidio di agricoltori organizzato alle porte di Roma, lungo via Nomentana vicino allo svincolo del Gra, dove sono presenti oltre 500 mezzi e circa un migliaio di manifestanti. Sono venuti da tutta Italia per rivendicare le proprie istanze al governo nazionale, e “salvare” l'agricoltura. A metà mattina 4 trattori in rappresentanza dell’intero gruppo e “senza creare disagio e scompiglio”, hanno annunciato i portavoce di Riscatto agricolo, si sono diretti verso il centro storico della Capitale, fino al Colosseo. É un "corteo con 4 trattori in centro che passa per i punti più belli della città” che precede quello di stasera sul Gra e si sostituisce la manifestazione annullata in piazza San Giovanni. Poi “entro sabato attendiamo la convocazione del ministro e della premier Meloni - hanno aggiunto i rappresentanti di Riscatto agricolo – perché i nostri problemi vengano presi in mano con decisione dal governo. Non abbiamo niente in contrario con le altre associazioni”.

Il percorso dei 4 trattori a Roma

Partiranno dalla via Nomentana, dove sono attestati vicino lo svincolo del Gra, attraverseranno tutto il centro di Roma e arriveranno al piazzale che domina il Circo Massimo passando per piazza della Repubblica e sfilando sotto al Colosseo. Poi torneranno indietro. È il tour dei 4 trattori degli agricoltori di Riscatto agricolo autorizzato dalla Questura di Roma e su uno di questi ci sarà anche, riferiscono i manifestanti, anche il Questore di Roma, Carmine Belfiore. Il percorso sarà il seguente: via Nomentana, viale Castro Pretorio, piazza Indipendenza, piazza della Repubblica, via Cavour, via Napoleone III, piazza Vittorio, viale Manzoni, via Merulana, via Labicana, via Celio Vibenna, via dei Cerchi, Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa.

I trattori a Sanremo

Da diverse parti d’Italia, soprattutto quelle più vicine alla Liguria, stanno partendo gruppi di trattori i rappresentanza degli agricoltori di numerose province per raggiungere Sanremo e manifestare a contorno del Festival. In serata è prevista una mobilitazione nella città ligure ma, è stato confermato dagli organizzatori del Festival, che gli agricoltori non andranno sul palco dell’Ariston ma Amadeus leggerà un loro comunicato. “Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival - si legge in una nota del collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti - è stato condiviso e sottoscritto con il comitato Riscatto agricolo di Melegnano. Al presidio di Sanremo anche una ventina di trattori provenienti da Mondovì (Cuneo)”

