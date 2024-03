Roma, grosso pino crolla sulla Cristoforo Colombo: travolte due auto in transito, un ferito

Roma, 19 marzo 2024 – Paura a fine mattina lungo la via Cristoforo Colombo dove un grosso pino è crollato sulla strada travolgendo due auto in transito. Una persona è rimasta ferita mentre la circolazione è stata interrotta sull’arteria di grande scorrimento che collega Roma al litorale di Ostia. È accaduto all'altezza di viale Asia all'Eur verso mezzogiorno. Sono in corso le operazioni per gestire il traffico e ripristinare la sicurezza sulla strada.

Il crollo del pino

Nella caduta il pino ha colpito un taxi e una Golf, e ha abbattuto anche un semaforo che si è schiantato sulla strada. Dalle prime informazioni la persona rimasta ferita non sarebbe grave. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur, vigili del fuoco, 118, carabinieri e Servizio Giardini del Comune. Al momento è chiusa la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, mentre sono regolarmente aperte le carreggiate laterali della stessa via.

