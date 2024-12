Roma: Natale a Palazzo Velabro tra arte, grandi classici del cinema e cibo

Roma, 15 dicembre 2024 – Luci, colori, eventi, musiche, addobbi. Roma risplende, se possibile, ancora di più a Natale. E, in questo contesto da sogno, si inserisce anche Palazzo Velabro, gioiello settecentesco situato nella cornice dei Fori Imperiali e oggi mixed-use hotel che porta il brand Design Hotels di Marriot, riaperto nella primavera del 2023 grazie a LHM, white label company specializzata guidata dalla founder e CEO Cristina Paini.

La proposta artistica di Palazzo Velabro per festeggiare questo momento gioioso dell’anno parte dalla rassegna 'La fotografia di Luisa Lambri incontra i disegni di Ettore Spalletti', che sarà in esposizione fino al 30 giugno 2025. Opere che, in collaborazione con Galleria Vistamare diretta da Benedetta Spalletti, condividono la stessa atmosfera rarefatta, fatta di toni neutri, e una particolare attenzione rivolta alla luce.

La vocazione artistica-culturale anche al piccolo Cinema Velabro (sala da sei posti aperta non solo agli ospiti ma anche a romani e turisti), che propone una programmazione dedicata ai grandi classici natalizi. Film indimenticabili come 'Quel piccolo grande miracolo di Natale', 'Nightmare Before Christmas', 'Un Miracolo sotto l’albero', 'A Christmas Kiss' e molti altri.

Non manca poi la declinazione natalizia dell’offerta gastronomica del Ristorante Apicio16, dal nome del celebre gastronomo, cuoco e scrittore, la cui passione per il cibo e l’opulenza ha stabilito l’essenza stessa della cucina romana. Un luogo che si è imposto sulla scena della ristorazione della città per la sua cucina fatta di piatti romani e sapori familiari, interpretati in chiave contemporanea. Il clou saranno, ovviamente, il Pranzo di Natale – con versioni innovative di piatti tradizionali quali il carciofo alla giudia, i tortelli in brodo di cappone, torrone fatto in casa e il panettone artigianale – e il Cenone di Capodanno, con un menu completamente a base di pesce, durante il quale, allo scoccare della mezzanotte, saranno serviti anche lenticchie e cotechino e si brinderà all’anno nuovo, accompagnati da musica live.