‘Non una di meno’, il corteo contro la violenza sulle donne invade le strade di Roma

Roma, 23 novembre 2024 - Il corteo nazionale di ‘Non una di meno’ invaderà oggi le strade di Roma. Al grido di "disarmiamo il patriarcato", una “marea transfemminista” attraverserà il cuore della Capitale, da piazzale Ostiense a Vittorio Emanuele I. Appuntamento alle 14.30 per dire basta alla violenza di genere.

A un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin e alla vigili del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il movimento femminista riaccende i riflettori su un problema cronico che non trova soluzione. E lo dicono i dati. “Dopo Giulia, altri 106 nomi, rimasti anonimi, si sono aggiunti alla lista dei femminicidi nell’ultimo anno”, spiegano i promotori della manifestazione.

Il corteo dell'associazione "Non una di meno" contro la violenza sulle donne

Il corteo

Saranno diverse le azioni e i flashmob previsti lungo il percorso, che durerà per tutto il pomeriggio. Sarà marea transfemminista, senza simboli e bandiere, radicale e autodeterminata”, sottolineano gli organizzatori. La testa del corteo di Roma sarà composta dai centri antiviolenza femministi e l'invito di ‘Non una di meno’ è quello di "partecipare alla manifestazione consapevolmente".

Quindi l'appello: "lottiamo contro la violenza e la cultura dello stupro che ci opprimono, contro i confini interni e esterni, contro la militarizzazione dei territori e la devastazione ambientale ormai dispiegate e presenti nel nostro quotidiano".

“Il patriarcato esiste”

“Le parole del ministro Valditara confermano l'urgenza di scendere in piazza" - spiegano dal movimento 'Non una di meno' - il patriarcato esiste, non è ideologia, e il razzismo istituzionale non è la risposta. L'assassino, il violento, l'abusante sono figli della nostra società e hanno quasi sempre le chiavi di casa".

"Il patriarcato esiste e la guerra è la sua più brutale espressione che riafferma la legge della sopraffazione, del possesso, dello stupro. Sono le donne, i bambini, le persone lgbtqia+ a pagarne doppiamente il prezzo. Non vogliamo pià assistere alla catastrofe quotidiana del genocidio in Palestina e della Guerra che si estende a macchia d'olio”, -aggiungono dall'associazione aggiungono.

Solidali con Ahou Daryaie e le altre

Con "la stessa forza e determinazione - proseguono - siamo solidali con le compagne come Ahou Daryaie che lottano in Iran per la loro libertà con incredibile coraggio; con le combattenti che in Rojava, in Siria e Iraq costruiscono alternativa rivoluzionaria e femminista; con le sorelle che subiscono la guerra, il colonialismo e la violenza patriarcale sui loro corpi in Ucraina, Libano, Yemen, Sudan e ovunque nel mondo”.