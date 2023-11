Manifestazione del Pd a Roma, 50mila persone in piazza. Schlein: “Meravigliosa partecipazione di popolo”

Roma, 11 novembre 2023 – Bagno di folla per Elly Schlein, oltre 50mila persone in piazza per “un futuro più giusto, tema della manifestazione nazionale organizzata oggi dal Pd. “Siamo qua per lottare per un futuro più giusto e unire le nostre lotte per essere insieme più forti. Siamo qua per dire basta a questo governo, possono travestirsi come vogliono ma la destra è sempre la stessa. È importante esser qua insieme: l'alternativa c'è”, ha detto dal palco la segretaria Dem.

È salito sul palco con Elly Schlein anche Mamadou Kouassi, l’uomo che ha ispirato il regista Matteo Garrone per il film sulle drammatiche condizioni dei migranti sui barconi, ‘Io Capitano’. “Non siamo merci. Siamo un valore aggiunto”, ha detto tra gli applausi dei manifestanti in piazza del Popolo. Breve colloquio tra la segretaria Pd Elly Schelin e il leader M5s Giuseppe Conte dietro al palco della manifestazione. L'ex premier si è poi intrattenuto con Roberto Speranza e Francesco Boccia.

Elly Schlein alla manifestazione del Pd a Roma

"Dopo un anno di governo Meloni che ha aumentato i contratti precari, smantellato l'unico strumento di sostegno al reddito, tagliato la sanità pubblica, vorrei che dicessimo insieme una cosa semplice: basta. Basta con questo governo che se la prende con i più deboli perché la destra è sempre la stessa e se ne frega di chi ha meno". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd.

"Non non abbiamo scelto un tema solo per questa manifestazione, perché le lotte sociali e ambientali sono profondamente intrecciate, noi facciamo quello che il governo dovrebbe avere: una visione del futuro". Non solo. "Siamo qui – ha proseguito Schlein – per dire una cosa semplice: basta con questo governo che se la prende coi più fragili e che fa la guerra ai poveri e non alla povertà. La destra è sempre la stessa: dà a chi ha di più e toglie a chi ha di meno".

Ci sono anche due bandiere della Palestina – sfuggite al servizio d’ordine della manifestazione – al corteo di piazza del Popolo di Roma, affollato dai colori della pace e dal tricolore del Pd. “Grazie a tutte e tutti. È una partecipazione meravigliosa di popolo”, ha detto dal palco la segretaria del Pd. "Avevamo bisogno di tornare in piazza, di tornare insieme, di ripopolare luoghi in cui sentire il nostro comune senso di appartenenza e per dare una visione al futuro", ha detto Elly Schelin al popolo Dem.

Una chiamata alle armi del popolo Dem per accedere i riflettori sui temi di più stretta attualità: dalla manovra economica al premierato e l’autonomia delle regioni, ma soprattutto per i conflitti in Ucraina e Medioriente. “Un grande applauso per la scelta di tornare in piazza, siamo un grande partito, non possiamo stare al chiuso, al caldo: bisogna stare fuori, anche se a volte si rischiano i fischi”, ha detto da piazza del Popolo il presidente de lPd, Stefano Bonaccini.

“La luna di miele fra il governo e il Paese è conclusa e peggiorerà perché le condizioni materiali degli italiani peggioreranno”, ha aggiunto il presidente Dem, Stefano Bonaccini.

Calenda assente dalla piazza del Pd. ''Pazienza, a poco a poco anche Calenda capirà che è necessario parlarsi, anche con me con cui tante volte non ha voluto parlare. In questo momento dobbiamo essere saggi, non ripetere gli errori del passato che hanno consegnato il governo del Paese a Giorgia Meloni. Abbiamo urgenza di costruire convergenze e lo dobbiamo fare con responsabilità, consapevoli che ci sono anche delle differenze su alcune questioni ma il futuro dell'Italia viene prima di tutto''. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato Avs, arrivato in piazza del Popolo per la manifestazione del Pd.

Elly Schlein, applauditissima dai tanti presenti, si è concessa un breve bagno di folla prima di raggiungere il palco. "Piazza del Popolo è meravigliosa, guardate che partecipazione", ha detto la segretaria del partito mentre con difficoltà cercava di raggiungere le transenne. Parole non casuali dal momento che piazza del Popolo si è veramente riempita di bandiere Pd e della pace. Ad aprire il comizio, il padrone di casa, il sindaco capitolino Roberto Gualtieri. "Grazie alla nostra segretaria per aver scelto Roma per questa bellissima manifestazione", ha detto il sindaco.

“Era giusto oggi portare qui tutta l'Italia che non si ritrova nelle politiche sovraniste di questo governo'', ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato. ''In piazza – continua – c'è l'alternativa degli italiani che si sentono europeisti e progressisti, che lottano ogni giorno contro le diseguaglianze e sognano un futuro più giusto e non vogliono un'Italia dietro i fili spinati di Salvini, Meloni, Orban, Le Pen e sovranisti di varia natura. È l'Italia che ha sempre guardato al futuro con una certa speranza''.

È arrivato anche Giuseppe Conte alla manifestazione nazionale del Pd. "Io sono per il campo giusto, non per il campo largo – ha detto il presidente del M5S – siamo oggi qui per confermare il dialogo già avviato con il Partito democratico e siamo qui anche per confermare tutto il nostro dissenso, forte dissenso, e tutte le azioni di contrasto alle politiche del governo. A partire dalla manovra economica, che è assolutamente inadeguata, è una sciagura per il paese".

“Questa è un'occasione per ribadire come, con il Pd e le altre forze di opposizione disponibili, lavoreremo per contrastare le politiche sbagliate di questo governo”, ha aggiunto. E attenzione: non possiamo adesso distrarci e lasciarci distrarre da questo governo, tra Albania e riforma costituzionale. Questa manovra economica è scellerata e va a contrastata in tutti modi perché lascerà per un anno intero e per gli anni futuri un'impronta negativa su famiglie e imprese'', ha concluso Conte.

"È una piazza della riscossa democratica, c’è una bellissima energia”, commenta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto alla manifestazione nazionale del Pd. “Dobbiamo guidare una riscossa per il Paese ed essere uniti, aperti e inclusivi – continua – e questa piazza è esattamente così. Noi siamo uniti, l’avversario è la destra", anche perché "uniti si vince, come si è già visto in Europa. Noi alle Europee, con questa piazza ci arriviamo belli carichi".