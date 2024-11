Madre e figlio 13enne intossicati in casa: sono in pericolo di vita

Roma, 18 novembre 2024 - Una madre e il figlio tredicenne rimasti intossicati in casa, sono entrambi in pericolo di vita. È successo ieri sera in viale delle Medaglie d'Oro, in zona Balduina a Roma.

Non si esclude che le cause dell’intossicazione siano da attribuirsi a monossido di carbonio, per un probabile malfunzionamento della caldaia dell'impianto centralizzato del palazzo. Il monossido potrebbe essersi incanalato nelle tubazioni fino a raggiungere l'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: si indaga per accertare le cause del malore.