Lorenzo Pellegrini, “false accuse di stalking”. Fabrizio Corona sotto indagine

Roma, 6 giugno 2024 – Finito sotto indagine Fabrizio Corona con l'accusa di diffamazione per la pubblicazione in esclusiva sul dillingernews.it dell'intervista alla 24enne che ha falsamente

accusato il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini del reato di stalking. Lo si apprende dall’Agi.

Corona è stato iscritto sul registro degli indagati dai pm di Roma perché, in concorso con la escort, "mediante la pubblicazione sulla pagina Instagram di una video intervista alla donna ha offeso la reputazione di Lorenzo Pellegrini", come emerge dal decreto di perquisizione eseguito martedì dai carabinieri del comando provinciale di Roma e dai poliziotti della Digos nella città di Parma dove la donna è residente. Nelle 5 pagine di decreto si legge che "le indagini – tabulati, analisi dei telefoni, accertamenti sui conti, consulenza tecnica informatica sui telefoni di Pellegrini – svolte sia in questo procedimento sia nel procedimento parallelo a carico del capitano della Roma – nel quale si ipotizzava lo stalking – sono state confutate integralmente le dichiarazioni accusatorie della donna che sono integralmente false". "Invero non solo il Pellegrini non ha commesso gli atti di cui è accusato dalla donna, ma è risultato in modo incontrovertibile che non ha mai conosciuto questa donna con cui non ha avuto alcun contatto e alcuna relazione", si legge ancora nell'atto visionato dall’Agi. Infine, "anche i movimenti che la donna aveva indicato sulla sua carta di credito e la denunciata sottrazione sono stati smentiti dagli accertamenti svolti". La 24enne è per questo indagata con le accuse di calunnia e diffamazione. La questione adesso passa ai pm della Capitale che, alla luce della nuova indagine, potrebbero inoltrare al gip la richiesta di archiviazione nei confronti di Pellegrini.