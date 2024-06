Ladispoli: due bagnanti travolte dalle onde e sbattute sulle onde, una muore annegata

Roma, 13 giugno 2024 – Tragico incidente alla Riserva Naturale di Torre Flavia a Ladispoli, sul litorale romano. Una donna è morta annegata, un'altra è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dopo essere stata sbattuta dalle onde contro gli scogli. A prestare soccorso tre agenti della polizia locale della città metropolitana, che erano impegnati in un pattugliamento sulla spiaggia.

A quanto reso noto, le due donne stavano facendo il bagno in mare quando sono state travolte dalle onde e sbattute contro gli scogli. Per una di loro, una insegnante di 62 anni, non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato negli scogli. L'altra, una 52enne che era in acqua con la vittima, è stata trasportata in ospedale dal 118 sotto choc. Ora sarà la magistratura a dover appurare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Gli agenti della polizia locale Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti - si legge in una nota - sono stati richiamati dalle urla di una persona e trovandosi a pochi metri dal luogo dell'incidente hanno attivato i soccorsi.