Malore alla guida dello scooter: investe un pedone e muore

Roma, 19 febbraio 2024 – Investe un pedone con lo scooter e muore. È successo stamattina a Roma. L'uomo, un italiano di 59 anni, avrebbe perso il controllo del suo Suzuki Burgman per un malore, travolgendo un cittadino tunisino di 54 anni. Erano le 7.40 e il pedone si trovava all'altezza del civico 982 della via Ardeatina.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale

A nulla è servito l’arrivo dei soccorritori, il 59enne è morto sul posto. Secondo i primi accertamenti del medico legale, sarebbe deceduto per cause naturali. È stato invece trasportato d’urgenza in ospedale il pedone 54enne: è arrivato in codice rosso ed è stato immediatamente ricoverato al Sant'Eugenio.

Sul posto è arrivata la polizia locale del gruppo IX Eur per i rilievi: sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica incidente.

