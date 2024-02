Gravissimo incidente ad Aprilia (Roma): anziana investita e uccisa a pochi metri da casa

Roma, 15 febbraio 2024 – È stata investita da un ragazzo di 24 anni l’anziana uccisa questa mattina ad Acilia, frazione romana nell’entroterra di Ostia. Il giovane, che era a bordo di una Volkswagen Polo, si è fermato a prestare soccorso. Ma per l’82enne non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul posto. Strade killer: è la 15esima vittima del 2024 sulle strade di Roma.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Roma

Investita a pochi metri da casa

Il gravissimo incidente è accaduto intorno alle 9 di questa mattina in via della Salvia, all’altezza del civico 117. Non è chiaro, al momento, se la donna stessa attraversando la strada: fatto sta che l’impatto è avvenuto a pochi metri da casa.

Le condizioni dell'anziana sono apparse fin da subito disperate. Sul posto è arrivata l'eliambulanza: i medici hanno tentato di salvarla eseguendo una rianimazione sul posto, ma purtroppo non ce l’ha fatta. É morta poco dopo.

Strada chiusa per i rilievi

La strada è rimasta chiusa per alcune ore – il tratto di via della Salvia che corre tra via delle Case Basse a via delle Calle – così da consentire alla polizia locale del X Gruppo Mare di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Polo è stata sequestrata e, come da prassi, verranno effettuati gli esami tossicologici sul ragazzo, un italiano di 24 anni.

Ecco dove è successo

