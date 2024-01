Incidente mortale sul Gra: perde il controllo dell’auto e si schianta contro le barriere. Chiusa la carreggiata interna all’altezza di via della Pisana

Roma, 3 gennaio 2024 – Incidente mortale stamattina sul Grande raccordo anulare di Roma, dove, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli ed è andato a schiantarsi contro le barriere. L’automobilista è morto sul colpo.

Chiusa la carreggiata interna all’uscita 32

È temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell'uscita 32 ''via della Pisana'', a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

notizia in aggiornamento

