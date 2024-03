Gravissimo incidente sulla Flaminia: 19enne morto sul colpo

Roma, 2 marzo 2024 – Gravissimo incidente sulla via Flaminia di Roma: un 19enne perde il controllo dello scooter e muore sul colpo. È successo intorno alle 4 di questa notte all'altezza del sottopasso Euclide, all'uscita Tor di Quinto.

Il giovane è deceduto sul posto dopo essere uscito di strada a bordo di un Kymco Agility 125. Oltre ai soccorritori – che nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso – sul posto sono subito arrivate anche le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente e capire per quali motivi il 19enne sia finito fuori strada. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

