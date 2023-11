Scontro tra due auto sulla Flaminia: un morto e una persona ferita a Roma

Roma, 25 novembre 2023 – Scontro tra due auto sulla Flaminia, l’incidente finisce con un morto e una persona ferita. È il tragico bilancio di quanto accaduto oggi a Roma, il secondo decesso in poche ore: in mattinata ha perso la vita una donna di 82 anni, schiacciata da un albero abbattuto dal vento.

L’incidente è avvenuto al km 18,500 della statale 3. Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti due veicoli. Oltre alla persona deceduta, si registra una persona ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile che attualmente è interdetto in entrambe le direzioni.